В регионе за сутки инфекция обнаружена у 584 человек

Определены новые антилидеры по коронавирусу в Московской области. В топ-3 попали города Одинцово, Балашиха и Мытищи, информирует региональный оперштаб.

Со вчерашнего дня в первом из них 67 тестов на COVID-19 дали положительный результат. Немного отстал второй – там инфекцию обнаружили еще у 60 жителей. В третьем выявили дополнительно 44 зараженных.

В следующих четырех городах больных меньше 40. В Люберцах – 38, в Королеве – 35, в Красногорске -34, а в Дмитрове – 32.



За сутки не нашли новых инфицированных в Бронницах, Волоколамске, Дзержинском, Звездном городке, Красноармейске, Лотошино, и еще девяти подмосковных городах.

К 31 марта COVID-19 диагностировали у 232 261 жителя региона. За сутки коронавирус нашли у 584 человек, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Ранее первую строчку в антирейтинге также занимал город Одинцово. Там за сутки было выявлено 83 и новых случая заражения.