Cвежая статистика по коронавирусу в России на 1 апреля

Cвежая статистика по коронавирусу в России на 1 апреля
Фото: АГН Москва
От COVID-19 уже излечились более 4,17 миллиона человек

В России выявлено еще 9 169 случаев заражения. За время пандемии инфекцию подхватили 4 544 264 жителя нашей страны, сообщает Оперштаб.

На 2 151 прибыло заболевших в Москве. Дополнительно 710 тестов в Санкт– Петербурге дали положительный результат. За сутки в Подмосковье коронавирус диагностировали у 560 человек.

К 1 апреля число жертв опасной инфекции достигло 99 233. Со вчерашнего дня умерли 383 зараженных.

Избавились от COVID-19 в последние 24 часа 10 247 россиян. Вылечились с начала эпидемии 4 176 419 жителей нашей страны.

Накануне были определены новые антилидеры по коронавирусу в Московской области. В топ-3 попали города Одинцово, Балашиха и Мытищи.

Тем временем Россия зарегистрировала первую и единственную в мире вакцину от COVID-19 для животных – "Карнивак-Ков". Результаты клинических исследований говорят о безвредности препарата и о его высокой иммуногенной активности. 

Полина ДОРОЖКИНА

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