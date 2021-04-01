Турецкие бизнесмены запустили "вакцинные туры" в Россию

Турецкие бизнесмены запустили "вакцинные туры" в Россию
Фото: Мобильный репортер /АГН Москва
Стоимость "путевки" превышает тысячу евро

Предприимчивые дельцы в Турции начали организовывать туры в Россию, главная цель которых – пройти вакцинацию против коронавирусной инфекции. Так, один из менеджеров компании-организатора заявил, что смог договориться с московской клиникой. В пакет входит проживание, перелет и сама вакцинация. 

Общая цена тура превышает 1 тыс. евро. После вакцинации лицу выдают соответствующее свидетельство. Из-за ограниченного доступа к лекарственным препаратам, необходимым для борьбы с COVID-19, появились желающие пройти процедуру в частном и удобном для себя порядке. Ряд турецких туроператоров решили запустить такие туры.

Желающие купить путевку получают билет на два рейса. В рамках поездки туристы делают в Москве прививку в клинике, сотрудничающей с компанией. Программа также предполагает присутствие ассистента-переводчика во врачебном кабинете, а также экскурсию по городу, включая посещения памятников и музеев.

Для вакцинации используется "Спутник V". После ее прохождения врачи выдают свидетельство, которое, как утверждает источник, действует во всем мире.

Представители местной туротрасли также отмечают, что в число стран, предлагающие подобные услуги, также входит Дубай. Турецкие туроператоры ожидают, что в России увеличится число клиник, предлагающих "вакцинные туры". Сама вакцинация предполагает две поездки, передает Hürriyet.

В марте представитель одного из европейских туристических агентств сообщил, что готовит пакетный тур в РФ, где желающие могут пройти вакцинацию против коронавирусной инфекции. В программу входит перелет, 20-дневное проживание, медосвидетельствование и два укола вакциной.

Егор МАЛКОВ

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