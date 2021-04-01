За день в регионе выявили 560 случаев

Балашиха, Люберцы и Пушкино лидируют по числу выявленных случаев коронавирусной инфекции на территории Московской области. Об этом сообщает Мособлштаб.

Так, в Балашихе дневной прирост составил 38 случаев COVID-19. 35 человек подхватили инфекцию в Люберцах и 30 – в Пушкино, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

По информации телеграм-канала Мособлштаба, за день в регионе выявили 560 случаев COVID-19.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 1 апреля столичные медики провели более 20 млн ПЦР-тестирований на коронавирусную инфекцию.



