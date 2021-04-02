Cвежая статистика по коронавирусу в России на 2 апреля

Cвежая статистика по коронавирусу в России на 2 апреля
Фото: Софья Сандурская/АГН Москва
Антилидеры по распространению заболевания все те же, в топе-3 две столицы и Подмосковье

За сутки в нашей стране инфицированных прибыло на 8 792 человека. Всего на 2 апреля заразились 4 563 056 россиян, передает Оперативный штаб.

В Москве дополнительно заболели 1 764 горожанина. Еще у 708 жителей Петербурга обнаружили COVID-19. Очередные 601 тест в Московской области дали положительный результат.

Умерли в последние 24 часа 400 россиян с диагнозом "коронавирус". За время пандемии ушли из жизни 99 633 инфицированных.

В целом 4 186 251 россиянину удалось излечиться от COVID-19. Со вчерашнего дня 9 832 человека выздоровели.

Накануне сообщалось, что в Москве медики сделали более 20 млн ПЦР-тестов на коронавирус. И массовая проверка людей на наличие заболевания COVID-19 не прекращается.  

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

новости партнеров

Украине объяснили истинный смысл обещания США защитить ее от "агрессии" России

Киев напрасно рассчитывает на поддержку Вашингтона

Немцы готовы отколоться от ЕС ради прививки "Спутником V"

Германию призвали жестче отстаивать свои интересы при решении вопросов здоровья нации

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей