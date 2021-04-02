Антилидеры по распространению заболевания все те же, в топе-3 две столицы и Подмосковье

За сутки в нашей стране инфицированных прибыло на 8 792 человека. Всего на 2 апреля заразились 4 563 056 россиян, передает Оперативный штаб.

В Москве дополнительно заболели 1 764 горожанина. Еще у 708 жителей Петербурга обнаружили COVID-19. Очередные 601 тест в Московской области дали положительный результат.

Умерли в последние 24 часа 400 россиян с диагнозом "коронавирус". За время пандемии ушли из жизни 99 633 инфицированных.

В целом 4 186 251 россиянину удалось излечиться от COVID-19. Со вчерашнего дня 9 832 человека выздоровели.

Накануне сообщалось, что в Москве медики сделали более 20 млн ПЦР-тестов на коронавирус. И массовая проверка людей на наличие заболевания COVID-19 не прекращается.

