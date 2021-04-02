Россия направит в Молдавию "Спутник V" бесплатно

Наша страна готова помочь молдавскому народу в противостоянии COVID-19

Москва приняла решение об отправке в ближайшее время 180 тысяч доз препарата для вакцинации от коронавирусной инфекции "Спутник V" в Кишинев.

Такая поддержка будет оказана Молдавии в виде гумпомощи. Как сообщил глава молдавской Партии социалистов, более трети от выделенных российской стороной доз вакцины будут транспортированы в Приднестровье.

Игорь Додон поблагодарил партнеров из России и сообщил, что Молдавия готова приобрести еще более полумиллиона доз нашей вакцины. Об этом политик рассказал на своей странице в "Фейсбук".

Ранее сообщалось, что немцы готовы отколоться от ЕС ради прививки "Спутником V".

Ольга ФЕДОРОВА

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