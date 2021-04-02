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Москва приняла решение об отправке в ближайшее время 180 тысяч доз препарата для вакцинации от коронавирусной инфекции "Спутник V" в
Кишинев.
Такая поддержка будет оказана Молдавии в виде гумпомощи. Как сообщил глава молдавской Партии социалистов, более трети от выделенных российской стороной доз вакцины будут транспортированы в Приднестровье.
Игорь Додон поблагодарил партнеров из России и сообщил, что Молдавия готова приобрести еще более полумиллиона доз нашей вакцины. Об этом политик рассказал на своей странице в "Фейсбук".
Ранее сообщалось, что немцы готовы отколоться от ЕС ради прививки "Спутником V".
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