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Коронавирусная инфекция уже долгие
месяцы продолжает держать человечество в страхе и напряжении. С появления
первых известий о страшном вирусе прошло более года, однако многие страны до
сих пор соблюдают строгие карантинные ограничения. Когда завершится пандемия,
неизвестно. Эксперты делятся своими прогнозами и рассчитывают на благотворное
влияние массовой вакцинации. Однако у небесных объектов свое "мнение" на этот
счет.
Так, астролог Яна Ваганова пояснила, что вирус ворвался в мировое пространство во время встречи Плутона и Сатурна. Именно тогда пандемия начала свой ход из Китая. По словам звездного эксперта, Плутон является покровителем серьезных перемен во всем мире. Сейчас две планеты продолжают сближаться, а значит пандемия в ближайшее время не успокоится.
Более того, в текущем месяце человечество ждут новые трудности. Ситуация с пандемией начнет ухудшаться. Дело в том, что в апреле Марс будет проходить через Плутон, Сатурн и Юпитер. Такое движение космического тела сулит миру введение новых карантинных мер.
Только к завершению года, в декабре, петля Юпитера и Плутона подойдет к концу. Именно тогда мир сможет вздохнуть свободнее, большая часть ограничений будет отменена, и всемирная паника поутихнет. Своим мнением эксперт по космическим объектам поделилась в беседе с изданием "МИР24".
Ранее казахстанский астролог озвучил свое предсказание на 2021 год. По его мнению, в финансовой сфере произойдут серьезные изменения. В текущем году должны ослабиться доллар и евро. В целом, Соединенные Штаты начнут терять свою могущественность.
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