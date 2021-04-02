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Прошло десять дней с момента, когда Владимир Путин сделал первую прививку от коронавируса. Как чувствует себя глава государства, рассказал его пресс-секретарь.
У президента нет никаких побочных симптомов после укола, сообщил Дмитрий Песков корреспонденту РИА "Новости".
Ранее сам Путин выдал "секрет" с вакцинацией. Препарат, которым привился, он так и не назвал, но одну деталь раскрыл. Он сказал, что не стал прививаться на камеру, ведь не в его правилах "обезъянничать".
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