Состоянием президента поинтересовались журналисты

Прошло десять дней с момента, когда Владимир Путин сделал первую прививку от коронавируса. Как чувствует себя глава государства, рассказал его пресс-секретарь.

У президента нет никаких побочных симптомов после укола, сообщил Дмитрий Песков корреспонденту РИА "Новости".

Ранее сам Путин выдал "секрет" с вакцинацией. Препарат, которым привился, он так и не назвал, но одну деталь раскрыл. Он сказал, что не стал прививаться на камеру, ведь не в его правилах "обезъянничать".