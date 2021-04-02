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Министр здравоохранения Черногории, которая ранее вакцинировалась российским препаратом от коронавируса "Спутник V", назвала российскую вакцину "надежной, эффективной и безопасной".
У Елены Боровинич-Бойович отметила, что препарат достоин высокой оценки.
"Считаю, эта вакцина заслуживает большого уважения",
– цитирует министра RT.
Боровинич-Бойович также отметила, что для в создании "Спутника V" были задействованы высококлассные специалисты, которые приложили колоссальные усилия. Министр получила первую из 150 доз, которые поступили в Черногорию.
При этом политик отметила, что пока массовую вакцинацию реализовать невозможно. Однако Черногория уже договорилась с Россией о дополнительном транше 200 тысяч доз. До этого страна получила 4 тысячи доз из Сербии и 10 тысяч из России. Ожидается, что на днях Подгорица получит еще 40 тысяч доз российской вакцины.
Ранее стало известно, что Россия бесплатно направит в Молдавию 180 тысяч доз "Спутника V".
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