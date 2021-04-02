Министр здравоохранения Черногории высказалась о "Спутнике V" после вакцинации

Она одной из первых сделала прививку российским препаратом в стране

Министр здравоохранения Черногории, которая ранее вакцинировалась российским препаратом от коронавируса "Спутник V", назвала российскую вакцину "надежной, эффективной и безопасной". 

У Елены Боровинич-Бойович отметила, что препарат достоин высокой оценки. 

"Считаю, эта вакцина заслуживает большого уважения", 

цитирует министра RT.  

Боровинич-Бойович также отметила, что для в создании "Спутника V" были задействованы высококлассные специалисты, которые приложили колоссальные усилия. Министр получила первую из 150 доз, которые поступили в Черногорию. 

При этом политик отметила, что пока массовую вакцинацию реализовать невозможно. Однако Черногория уже договорилась с Россией о дополнительном транше 200 тысяч доз. До этого страна получила 4 тысячи доз из Сербии и 10 тысяч из России. Ожидается, что на днях Подгорица получит еще 40 тысяч доз российской вакцины. 

Ранее стало известно, что Россия бесплатно направит в Молдавию 180 тысяч доз "Спутника V".

Юлия МИХАЙЛОВА

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