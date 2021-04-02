Красногорск возглавил топ антилидеров по коронавирусу в Подмосковье

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В городе зафиксировали 43 новых случая заболевания COVID-19

Оперативный штаб Московской области рассказал, где 2 апреля оказалась самая плохая ситуация по коронавирусу. На первом месте расположился Красногорск, в котором за сутки на пять зараженных было больше, чем в Люберцах.

В Одинцово также врачи подтвердили диагноз у 38 человек. Следом идут Сергиев Посад и Королев, где по 33 новых заболевших. В Наро-Фоминске положительные тесты на инфекцию из Китая сдали 27 жителей, в Балашихе – 26, в Мытищах и Раменском округе – 24, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".  

Всего за сутки в Подмосковье выявили 601 случай заражения COVID-19. Всего в стране за 24 часа заболели 8 792 россиянина. 

Полина ИВАНОВА

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