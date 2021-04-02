Власти не исключают колебаний заболеваемости, несмотря на стабильные показатели

В России наблюдается стабильная эпидемиологическая ситуация. Тем не менее не исключаются дальнейшие колебания в графике заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявила сегодня, 2 апреля, заместитель главы правительства РФ Татьяна Голикова.

По словам госслужащей, в настоящее время в российских регионах ситуация с COVID-19 стабильна. Однако середина весеннего сезона традиционно начинается с роста респираторных заболеваний.

Голикова также напомнила, выступая на заседании проектных комитетов по национальным проектам "Здравоохранение" и "Демография", что весной коронавирусная инфекция приобретет сезонный характер. Не исключено, что на этом фоне произойдет рост заболеваемости, передает РИА "Новости".

Вице-премьер также отметила, что гражданам не стоит забывать о вакцинации против коронавируса, которая является главным залогом стабильности в эпидситуации.