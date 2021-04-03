9 021 заражение: статистика по коронавирусу в России на 3 апреля

9 021 заражение: статистика по коронавирусу в России на 3 апреля
Фото: pixabay.com
Скончались от ковида еще 384 человека

Оперштаб опубликовал свежую статистику по COVID-19 в России. По данным на 3 апреля 2021 года, за сутки выявлен еще 9 021 случай ковида. Умерли от вируса 384 человека. Вылечились – 9 618.

Лидером по заболеваемости остается Москва – 2011 заболевших. Вторую строчку занимает Петербург – 717 случаев. На третьем месте Московская область – положительные результаты теста на ковид получили 594 человека.

За все время с начала пандемии коронавируса в России зафиксировано 4 572 077 случаев. Скончались от вируса 100 017 пациентов. Выздоровели – 4 195 869.

Об эпидемиологической обстановке в России ранее высказалась замглавы правительства Татьяна Голикова. По ее словам, сейчас ситуация более-менее стабильна, однако весной, когда люди чаще подхватывают респираторные инфекции, может случиться и подъем заболеваемости ковидом.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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