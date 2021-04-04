За минувшие сутки болезнь смогли победить 8 212 россиян

За прошлые 24 часа в России было выявлено 8 817 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает Оперштаб. Всего инфекцию из Китая похватали 4 580 894 гражданина нашей страны.

Лидер по числу заразившихся за сутки по-прежнему Москва – 1901 человек. На втором месте антирейтинга северная столица. В Санкт-Петербурге положительный тест сдали 711 россиян. Замыкает тройку лидеров Подмосковье, где со вчерашнего дня обнаружили 598 новых случаев.

За минувшие сутки коронавирус унес жизни 357 пациентов. Всего за время пандемии жертвами вируса из Китая стали 100 374 россиянина.

Победить болезнь за прошедшие 24 часа смогли в 8 212 жителей нашей страны. Общее число выздоровевших достигло 4 204 081 человека

Ранее замглавы правительства РФ Татьяна Голикова высказалась о ситуации с коронавирусом в России. Политик напомнила, что весной инфекция приобретет сезонный характер, поэтому не исключено, что будут колебания заболеваемости.



