COVID-19 стал причиной смерти еще 343 жителей нашей страны

За время пандемии в России выявлено 4 589 540 случаев заражения. Со вчерашнего дня положительный результат дали 8 646 тестов на коронавирус, сообщает Оперштаб.

На 1 876 инфицированных стало больше в Москве. У 707 горожан в Петербурге в последние 24 часа диагностировали COVID-19. Еще 593 человека заболели в Московской области.

Ушли из жизни за сутки 343 зараженных. В целом скончались 100 517 пациентов коронавирусных больниц.

Освободились от COVID-19 в нашей стране еще 7 052 человека. Вылечились на 5 апреля уже 4 211 133 россиянина.

Пока в России наблюдается стабильная эпидемиологическая ситуация. Тем не менее не исключаются дальнейшие колебания в графике заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Министр здравоохранения Черногории, которая ранее вакцинировалась "Спутником V", назвала российский препарат "надежным, эффективным и безопасным". И добавила, что он достоин высокой оценки.