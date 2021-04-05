Еще 8 646 инфицированных: свежая статистика по коронавирусу в России на 5 апреля

Еще 8 646 инфицированных: свежая статистика по коронавирусу в России на 5 апреля
Фото: Alexander Rekun/Global Look Press/www.globallookpress.com
продолжениеКоронавирус в России: главное
COVID-19 стал причиной смерти еще 343 жителей нашей страны

За время пандемии в России выявлено 4 589 540 случаев заражения. Со вчерашнего дня положительный результат дали 8 646 тестов на коронавирус, сообщает Оперштаб.

На 1 876 инфицированных стало больше в Москве. У 707 горожан в Петербурге в последние 24 часа диагностировали COVID-19. Еще 593 человека заболели в Московской области.

Ушли из жизни за сутки 343 зараженных. В целом скончались 100 517 пациентов коронавирусных больниц.

Освободились от COVID-19 в нашей стране еще 7 052 человека. Вылечились на 5 апреля уже 4 211 133 россиянина.

Пока в России наблюдается стабильная эпидемиологическая ситуация. Тем не менее не исключаются дальнейшие колебания в графике заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Министр здравоохранения Черногории, которая ранее вакцинировалась "Спутником V", назвала российский препарат "надежным, эффективным и безопасным". И добавила, что он достоин высокой оценки. 

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

Гость193402
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"надёжным, эффективным и безопасным" ? а в кавычках почему? это юмор такой? И почему в москве не уменьшается число заболевших? ведь чудо-юдо вакцину якобы изобрели?
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