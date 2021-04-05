В Подмосковье назвали города с наиболее сложной ситуацией по коронавирусу

Вершину рейтинга антилидеров занимает Одинцово

В Подмосковье составлен очередной черный список по коронавирусу. В него попали города с самой тяжелой ситуацией.

На первой строчке – Одинцово, где инфицированных стало больше на 74. Следом располагается Балашиха, там еще у 68 жителей обнаружили COVID-19. Замыкают топ-3 Мытищи с 44 зараженными в последние 24 часа, информирует Мособлштаб.

Со вчерашнего дня в Люберцах заболели 33 человека. В Раменском диагноз "коронавирус" поставили еще 30 жителям, в Домодедово – 29, отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

За сутки в Подмосковье число инфицированных выросло на 593. 

Ранее список антилидеров по коронавирусу в Подмосковье возглавлял Красногорск с 43 инфицированными. Второе место было у Люберец, где коронавирус выявили дополнительно у 38 жителей.

Полина ДОРОЖКИНА

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