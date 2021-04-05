Сейчас эксперты изучают влияние вируса на других животных

По данным Всемирной организации здравоохранения, возможность заражения человеком кошек и собак коронавирусом подтвердилась.

Представитель организации заявил, что, согласно исследованиям, кошки, хорьки и в какой-то степени собаки могут заразиться коронавирусом и впоследствии передать это своим собратьям. Однако, на других домашних животных, например, уток, индюков, свиней, кур и других, по всей видимости, вирус не действует.

Как сообщает РИА ФАН, на данный момент ученые изучают влияние COVID-19 на другие виды животных.



Ранее стало известно, что Россия зарегистрировала первую и единственную в мире вакцину от COVID-19 для животных – "Карнивак-Ков".