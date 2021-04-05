ВОЗ подтвердила возможность заражения коронавирусом собак и кошек от человека

Сейчас эксперты изучают влияние вируса на других животных

По данным Всемирной организации здравоохранения, возможность заражения человеком кошек и собак коронавирусом подтвердилась. 

Представитель организации заявил, что, согласно исследованиям, кошки, хорьки и в какой-то степени собаки могут заразиться коронавирусом и впоследствии передать это своим собратьям. Однако, на других домашних животных, например, уток, индюков, свиней, кур и других, по всей видимости, вирус не действует. 

Как сообщает РИА ФАН, на данный момент ученые изучают влияние COVID-19 на другие виды животных. 

Ранее стало известно, что Россия зарегистрировала первую и единственную в мире вакцину от COVID-19 для животных – "Карнивак-Ков". 

Анна АГАБАБОВА

Ответить:

новости партнеров

Причин для роста рубля больше нет

Российский деревянный стал жертвой "третьей волны" пандемии

Готовится как спецоперация: эксперт раскрыл детали послания Путина Федсобранию

Речь главы государства может всех удивить

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1552 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей