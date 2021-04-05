Курс рубля
- Как поведет себя рубль на фоне решения ОПЕК+
- Россиян предостерегли от покупки долларов в апреле
- Курс евро побил отметку в 90 рублей
По данным Всемирной организации здравоохранения, возможность заражения человеком кошек и собак коронавирусом подтвердилась.
Представитель организации заявил, что, согласно исследованиям, кошки, хорьки и в какой-то степени собаки могут заразиться коронавирусом и впоследствии передать это своим собратьям. Однако, на других домашних животных, например, уток, индюков, свиней, кур и других, по всей видимости, вирус не действует.
Как сообщает РИА ФАН, на данный момент ученые изучают влияние COVID-19 на другие виды животных.
Ранее стало известно, что Россия зарегистрировала первую и единственную в мире вакцину от COVID-19 для животных – "Карнивак-Ков".
Российский деревянный стал жертвой "третьей волны" пандемии