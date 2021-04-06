Cвежая статистика по коронавирусу в России на 6 апреля

Cвежая статистика по коронавирусу в России на 6 апреля
Фото: Aleksander Polyakov/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Выздоровели уже 4 220 035 человек

По данным Оперативного штаба, со вчерашнего дня коронавирус диагностировали у 8 328 россиян. Всего с начала пандемии инфекцию подхватили 4 597 868 жителей нашей страны.

Еще 1 747 случаев заражения выявлено в Москве. За сутки в Петербурге заболели 702 человека. В Московской области число тех, у кого обнаружили COVID-19, выросло на 533.

Скончались к 6 апреля 101 106 инфицированных. В последние 24 часа не стало 389 пациентов с коронавирусом.

При этом 4 220 035 россиян уже выздоровели. За сутки от COVID-19 избавились 8 902 жителя нашей страны.

Накануне стало известно, что на любимом курорте россиян ожидают вспышку нового штамма коронавируса. Поэтому без прививки в Турцию лучше не ехать.

Также ВОЗ подтвердила возможность заражения коронавирусом собак и кошек от человека. Эксперты изучают влияние вируса на других животных.   

Полина ДОРОЖКИНА

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