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По данным Оперативного штаба, со вчерашнего дня коронавирус диагностировали у 8 328 россиян. Всего с начала пандемии инфекцию подхватили 4 597 868 жителей нашей страны.
Еще 1 747 случаев заражения выявлено в Москве. За сутки в Петербурге заболели 702 человека. В Московской области число тех, у кого обнаружили COVID-19, выросло на 533.
Скончались к 6 апреля 101 106 инфицированных. В последние 24 часа не стало 389 пациентов с коронавирусом.
При этом 4 220 035 россиян уже выздоровели. За сутки от COVID-19 избавились 8 902 жителя нашей страны.
Накануне стало известно, что на любимом курорте россиян ожидают вспышку нового штамма коронавируса. Поэтому без прививки в Турцию лучше не ехать.
Также ВОЗ подтвердила возможность
заражения коронавирусом собак и кошек от человека. Эксперты изучают влияние вируса
на других животных.
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