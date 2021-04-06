В России обнаружили десятки британских штаммов коронавируса

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Указанные мутации попали в страну из-за границы

В то время как коронавирус продолжает распростаняться, в России выявляют и его разновидности. На сегодня, по данным Роспотребнадзора, обнаружены 81 британский и шесть южноафриканских штаммов. 

Указанные мутации попали к нам из-за границы. Это произошло вследствие продолжающихся контактов нашей страны с другими, заявила глава санитарного ведомства Анна Попова, передает "Пятый канал".

Всю информацию по новым штаммам, согласно распоряжению правительства, Роспотребнадзор указывает на специальном сайте. Исследования проводятся в нескольких лабораториях на территории РФ. Это помогает держать ситуацию под контролем, отметила Попова в беседе с корреспондентом "Известий".

О проникновении в Россию южноафриканского штамма коронавируса стало известно в середине марта. Тогда новый тип COVID-19 выявили у двух человек.

Полина ДОРОЖКИНА

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