Указанные мутации попали в страну из-за границы

В то время как коронавирус продолжает распростаняться, в России выявляют и его разновидности. На сегодня, по данным Роспотребнадзора, обнаружены 81 британский и шесть южноафриканских штаммов.

Указанные мутации попали к нам из-за границы. Это произошло вследствие продолжающихся контактов нашей страны с другими, заявила глава санитарного ведомства Анна Попова, передает "Пятый канал".

Всю информацию по новым штаммам, согласно распоряжению правительства, Роспотребнадзор указывает на специальном сайте. Исследования проводятся в нескольких лабораториях на территории РФ. Это помогает держать ситуацию под контролем, отметила Попова в беседе с корреспондентом "Известий".

О проникновении в Россию южноафриканского штамма коронавируса стало известно в середине марта. Тогда новый тип COVID-19 выявили у двух человек.