Специалисты занимаются изучением выявленных закономерностей

Вакцина AztraZeneca, разработанная против коронавирусной инфекции, действительно может вызывать тромбоз у пациентов в редких случаях. Соответствующее заявление сделал представитель европейского агентства по лекарственным препаратам.

В ЕМА также отметили, что в настоящее время специалисты изучают связь возникшей закономерности образования тромбов у пациентов, привившихся вакциной AztraZeneca.

"Ясно, что связь есть", – приводит РИА "Новости" заявление источника.

Представитель европейского регулятора также отметил, что речь идет о возрастной категории младшее 55-летнего возраста.