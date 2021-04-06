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Вакцина AztraZeneca, разработанная против коронавирусной инфекции, действительно может вызывать тромбоз у пациентов в редких случаях. Соответствующее заявление сделал представитель европейского агентства по лекарственным препаратам.
В ЕМА также отметили, что в настоящее время специалисты изучают связь возникшей закономерности образования тромбов у пациентов, привившихся вакциной AztraZeneca.
"Ясно, что связь есть", – приводит РИА "Новости" заявление источника.
Представитель европейского регулятора также отметил, что речь идет о возрастной категории младшее 55-летнего возраста.
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