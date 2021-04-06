В Евросоюзе признали связь между AstraZeneca и случаями тромбоза

Специалисты занимаются изучением выявленных закономерностей

Вакцина AztraZeneca, разработанная против коронавирусной инфекции, действительно может вызывать тромбоз у пациентов в редких случаях. Соответствующее заявление сделал представитель европейского агентства по лекарственным препаратам.

В ЕМА также отметили, что в настоящее время специалисты изучают связь возникшей закономерности образования тромбов у пациентов, привившихся вакциной AztraZeneca.

"Ясно, что связь есть", – приводит РИА "Новости" заявление источника.

Представитель европейского регулятора также отметил, что речь идет о возрастной категории младшее 55-летнего возраста.

Егор МАЛКОВ

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