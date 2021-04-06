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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сделал прививку от коронавируса "Спутником V". Об этом проинформировал его пресс-секретарь Берик Уали.
Лидер нации чувствует себя хорошо. Никаких побочных эффектов у него нет.
Препарат, использованный для вакцинации президента Казахстана, был произведен фармацевтическом заводе в Караганде, отметил пресс-секретарь.
По его словам, Токаев уверен, что победить опасную инфекцию поможет только вакцинация. Когда будет сформирован коллективный иммунитет, все ограничения снимутся, и граждане страны вернутся к обычной жизни, напомнил Берик Уали в "Фейсбук".
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