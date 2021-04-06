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По мнению опытного инфекциониста
Николая Малышева, третья волна коронавирусной инфекции не грозит нашей стране.
Эксперт указал на то, что в последнее время прирост зараженных стабилизировался, а значит новых вспышек заболевания ожидать не стоит, передает слова специалиста РИА Новости.
При этом в целях дальнейшего улучшения эпидемиологической обстановки ряд карантинных ограничений в российских городах будет сохранен, отмечает телеканал "360".
К слову, недавно стало известно, что в России обнаружили десятки британских штаммов коронавируса. Указанные мутации попали в страну из-за границы.
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