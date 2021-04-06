Премьер призвал власти Мадрида к ответственности

Испания никак не может прийти к единому мнению в отношении российской вакцины от коронавируса. Премьер страны Педро Санчес пожурил власти Мадрида за то, что они начали переговоры о возможных поставках "Спутника V".

Санчес призвал власти столицы дождаться одобрения препарата Европейским агентством по лекарственным средствам. Политик призвал Мадрид к ответственности и солидарности.

"Один из главных успехов европейской стратегии заключался в том, чтобы действовать вместе, централизованно закупать вакцины через Европейскую комиссию, которая вела переговоры от имени более 400 миллионов человек",

– отметил премьер в ходе пресс-конференции.

Причиной такой реакции стал тот факт, что российская вакцина по-прежнему рассматривается ЕМА, которая еще не предоставила окончательный результат. Санчес добавил, что хочет обеспечить безопасность вакцинации испанцев, сообщает РИА "Новости".

К слову, первая встреча по вопросам поставки российского препарата в Испанию состоялась еще в феврале этого года. После переговоры проводились еще два раза. Представители Мадрида обвинили центральные власти в бездействии, объяснив тем самым свою самостоятельность в ведении переговоров.

Ранее в России нашли объяснение нежеланию Европы покупать "Спутник V". По мнению Москвы, Брюссель боится конкуренции и осознает, что российская вакцина обладает целым рядом преимуществ.