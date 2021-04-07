Еще 8 294 инфицированных: свежая статистика по коронавирусу в России на 7 апреля

Еще 8 294 инфицированных: свежая статистика по коронавирусу в России на 7 апреля
Фото: Aleksander Polyakov /Global Look Press/www.globallookpress.com
продолжениеКоронавирус в России: главное
В нашей стране умерли всего 101 480 зараженных

На 7 апреля в России число инфицированных, по сведениям Оперативного штаба, достигло 4 606 162. За сутки обнаружили у 8 294 человек.

В Москве дополнительно 1 585 тестов на коронавирус дали положительный результат. Еще 705 горожан заразились в Петербурге. Неутешительных диагнозов в Московской области стало больше на 570.

Умерли со вчерашнего дня 374 подхвативших инфекцию россиянина. За время пандемии скончались 101 480 жителей нашей страны.

Избавились от COVID-19 за сутки 9 445 человек. Вылечились в целом 4 229 480 заболевших.

Накануне инфекционист дал прогноз по третьей волне коронавируса в России. Как указал эксперт, в последнее время прирост зараженных стабилизировался, значит, новых вспышек заболевания ожидать не стоит.

Пока COVID-19 продолжает распростаняться, в нашей стране выявляют и его разновидности. На сегодня, по данным Роспотребнадзора, обнаружены 81 британский и шесть южноафриканских штаммов.  

Полина ДОРОЖКИНА

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