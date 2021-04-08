Уже избавились от опасной инфекции 4 239 038 жителей нашей страны

За сутки в России коронавирус диагностировали у 8 672 человек. В целом, как передает Оперштаб, число зараженных составило 4 614 834.

Еще 2 024 горожанина подхватили инфекцию в Москве. На 695 заболевших стало больше в Петербурге. Дополнительно 567 тестов на COVID-19 в Московской области дали положительный результат.

К 8 апреля скончались 101 845 россиян с коронавирусом. В последние 24 часа не стало 365 зараженных.

Выздоровели со вчерашнего дня 9 558 жителей нашей страны. Избавились от COVID-19 всего 4 239 038 человек.

Тем временем в Испании разгорелся новый скандал из-за "Спутника V". Причина заключается в том, что российским препаратом все еще рассматривается ЕМА, которая пока не предоставила окончательный результат.

Ранее стало известно, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сделал прививку нашей вакциной. Он чувствует себя хорошо.