У поступившей в страну российской вакцины не нашли указанных ранее характеристик

Москва поставила в Братиславу другой "Спутник V". Это дали понять в Словацком фармацевтическом агентстве.

Там заявили, что у поступившей в страну российской вакцины нет указанных ранее характеристик. О них говорилось в исследованиях известного медицинского журнала.

В Словакию прибыло 200 тыс. доз препарата. Он еще не зарегистрирован в Европейском агентстве по лекарственным средствам, при этом его оценка уже ведется.

Фармагентство этой страны не готово рекомендовать населению делать прививки "Спутником V". Сомневаются и в Министерстве здравоохранения.

При этом специалисты отметили, что вакцина испытана на стерильность, пирогенность, рН, цвет, аномальную токсичность, прозрачность, специфическую активность, отсутствие видимых механических примесей, определение концентрации белка, внешнего вида. Однако на основании этих тестов нельзя дать заключение о ее эффективности и безопасности для людей, добавили они.

В Словакии еще не получили всех документов о производстве и безопасности этого препарата, небходимых для более точной его оценки. При этом уже установлено, что импортируемый в страну "Спутник V" не такой, как используемые в других странах, и не полностью идентичен тому, результаты исследования которого были опубликованы в престижном журнале The Lancet. Между тем правительство решило закупить российскую вакцину, опираясь именно на эти выводы.

После своей проверки фармагентство обратилось к другой лаборатории. Она будет исследовать безопасность вакцины,результаты станут изветны на текущей неделе, пишет Dennik N.

Накануне бывший премьер Словакии Роберт Фицо резко раскритиковал правительство за скандал из-за"Спутника V". Он потребовал разъяснить ситуацию и ответить нуждающимся в спасении от коронавируса людям, куда подевались закупленные дозы препарата.

Ранее два словацких министра подали в отставку после скандала с российской вакциной. А президент призвала главу кабмина уйти с поста для урегулирования ситуации.