Плюс 9 150 зараженных: свежая статистика по коронавирусу в России на 9 апреля

Плюс 9 150 зараженных: свежая статистика по коронавирусу в России на 9 апреля
Фото: Aleksander Polyakov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Число жертв COVID-19 в нашей стране достигло 102 247

Оперативный штаб продолжает публиковать свежую статистику по коронавирусу в России. По его информации, к 9 апреля заразились 4 623 984 человека. За сутки 9 150 тестов дали положительный результат.

Дополнительно 2 421 жителю Москвы поставили диагноз "COVID-19". В Петербурге заболели еще 703 горожанина. Со вчерашнего дня в Московской области обнаружены 594 инфицированных .

В последние 24 часа умерли 402 зараженных. За время пандемии число жертв COVID-19 в нашей стране достигло 102 247.

За сутки вылечились 9 662 россиянина. С начала эпидемии победили коронавирус 4 248 700 человек.

Ранее сообщалось, что пандемия привела к рекордному подорожанию продуктов в мире. Рост цен на еду достиг самого высокого уровня с июня 2014 года.

Также стало известно, что в Словакии заподозрили подделку присланной им партии "Спутника V". У поступившей в страну российской вакцины не нашли указанных ранее характеристик. 

Полина ДОРОЖКИНА

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