Россиян оградят от заражений COVID-19 на майских праздниках

Правительство РФ готовит дополнительные меры против эпидемии

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил в пятницу, 9 апреля, о необходимости дополнительных мер по защите россиян от новой коронавирусной инфекции.

Он обратил внимание на тревожную ситуация в Европе. Данные за последнюю неделю показывают, что там нарастает третья волна COVID-19. Учитывая, что многие россияне запланировали поездки за границу на майские праздники, глава правительства призвал усилить меры против распространения эпидемии в РФ.

"Необходимо снизить риски ввоза в Россию новых, более агрессивных и менее изученных штаммов коронавируса",

– подчеркнул Мишустин. Он напомнил, что в РФ сейчас зарегистрированы три отечественные вакцины от коронавируса. Сейчас специалисты проверяют их эффективность против мутаций COVID-19, пишет РИА "Новости".

Ранее в СМИ появились сообщения о возможном закрытии Турции от туристов из-за огромного количества заражений среди местных жителей.

В России в четверг, 8 апреля, заразились коронавирусом 9150 человек, значительная часть из них – москвичи.