8 704 случая: статистика по коронавирусу в России на 10 апреля

8 704 случая: статистика по коронавирусу в России на 10 апреля
Фото: pixabay.com
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За сутки от ковида скончались еще 402 заболевших

По данным оперштаба, за последние 24 часа коронавирус выявили у 8 704 человек. Выздоровели 9 579 пациентов. Жертвами вируса стали 402 заразившихся.

Лидирует по числу заболевших российская столица – в Москве положительные результаты теста получили 2006 человек. В Петербурге зарегистрировали 699 случаев. На третьем месте Московская область с 587 заразившимися.

По информации к утру 10 апреля, с начала пандемии в России заболели 4 632 688 человек. Умерло от коронавируса 102 649 заразившихся. Вылечить от ковида медикам удалось 4 258 279 пациентов.

Власти заявляют, что ситуация с коронавирусом в России понемногу стабилизируется. Между тем в других странах не все так гладко. К примеру, в Турции эпидемиологическая обстановка пока оставляет желать лучшего. Чтобы исключить завоз в нашу страну новых штаммов коронавируса, число рейсов на любимый курорт россиян могут серьезно ограничить уже с 12 апреля. Об этом ранее сообщали СМИ со ссылкой на информированные источники.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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