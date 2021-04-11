Свежая статистика по коронавирусу в России на 11 апреля

Свежая статистика по коронавирусу в России на 11 апреля
Фото: Aleksander Polyakov/Global Look Press/www.globallookpress.com
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От COVID-19 умерли 337 человек за сутки

Оперативный штаб рассказал о ситуации с эпидемией коронавируса в России на 11 апреля. За сутки в стране врачи подтвердили 8 702 новых диагнозов. За все время заболели 4 641 390 россиян.

В Москве положительные тесты на инфекцию сдали 2090 горожан. В Санкт-Петербурге выявили 694 новых зараженных. В Подмосковье на самоизоляцию ушли 574 жителей.

От коронавируса умерли 337 пациентов за сутки. За все время эпидемии скончались 102 986 россиян.

Выздоровели за последние 24 часа 7 230 жителей страны. Всего излечились 4 265 509 человек. 

Ранее в правительстве обратили внимание на тревожную ситуацию с коронавирусом в Европе. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин попросил чиновников подготовить дополнительные меры по защите населения от COVID-19, особенно на майские праздники. Из-за плохой эпидобстановки власти ограничат рейсы из России в Турцию. 

Полина ИВАНОВА

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