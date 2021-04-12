Еще 8 320 зараженных: свежая статистика по коронавирусу в России на 12 апреля

Еще 8 320 зараженных: свежая статистика по коронавирусу в России на 12 апреля
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
По количеству заболевших все так же лидирует Москва

За сутки в России выявлены 8 320 зараженных. С начала пандемии, как сообщает Оперштаб, инфекцию подхватили 4 649 710 жителей нашей страны.

На 1 833 заболевших стало больше в Москве. Еще 706 тестов на COVID-19 в Петербурге дали положительный результат. Дополнительно у 569 человек в Московской области поставлен диагноз  "коронавирус".

В течение эпидемии скончались 103 263 инфицированных. За сутки умерли 277 россиян.

Избавились от COVID-19 в целом 4 272 165 человек. Со вчерашнего дня 6 656 жителей нашей страны выздоровели.

На днях стало известно, что полеты в Турцию из России ограничат с 12 апреля. Прибывших оттуда граждан могут посадить на двухнедельный карантин.

Также сообщалось, что россиян оградят от заражений COVID-19 на майских праздниках. Правительство нашей страны готовит дополнительные меры против эпидемии.  

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

Гость201069
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а как же вакцинация ? как же победа над короной ?
так же как и в сирии ?
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