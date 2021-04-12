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За сутки в России выявлены 8 320 зараженных. С начала пандемии, как сообщает Оперштаб, инфекцию подхватили 4 649 710 жителей нашей страны.
На 1 833 заболевших стало больше в Москве. Еще 706 тестов на COVID-19 в Петербурге дали положительный результат. Дополнительно у 569 человек в Московской области поставлен диагноз "коронавирус".
В течение эпидемии скончались 103 263 инфицированных. За сутки умерли 277 россиян.
Избавились от COVID-19 в целом 4 272 165 человек. Со вчерашнего дня 6 656 жителей нашей страны выздоровели.
На днях стало известно, что полеты в Турцию из России ограничат с 12 апреля. Прибывших оттуда граждан могут посадить на двухнедельный карантин.
Также сообщалось, что россиян оградят от заражений COVID-19 на
майских праздниках. Правительство нашей
страны готовит дополнительные меры против эпидемии.
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