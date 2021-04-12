Индия одобрила экстренное применение "Спутника V"

Российский препарат будут использовать для вакцинации населения страны

Комитет экспертов государственного регулятора Индии в области лекарств одобрил применение российской вакцины "Спутник V".

Решение было принято сегодня, 12 апреля, уточняет РИА "Новости". Напомним, что Индия вновь вернулась на второе место в мире по числу заболевших коронавирусом. Всего в стране было зарегистрировано 13 527 717 случаев заражения.

Ранее в России объяснили нежелание Европы покупать "Спутник V". Эксперты предположили, что ЕС боится того, что российский препарат станет популярнее местных вакцин.