Индия одобрила экстренное применение "Спутника V"

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Комитет экспертов государственного регулятора Индии в области лекарств одобрил применение российской вакцины "Спутник V".
Решение было принято сегодня, 12 апреля, уточняет РИА "Новости". Напомним, что Индия вновь вернулась на второе место в мире по числу заболевших коронавирусом. Всего в стране было зарегистрировано 13 527 717 случаев заражения.
Ранее в России объяснили нежелание Европы покупать "Спутник V". Эксперты предположили, что ЕС боится того, что российский препарат станет популярнее местных вакцин.
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