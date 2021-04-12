Индия одобрила экстренное применение "Спутника V"

Российский препарат будут использовать для вакцинации населения страны

Комитет экспертов государственного регулятора Индии в области лекарств одобрил применение российской вакцины "Спутник V". 

Решение было принято сегодня, 12 апреля, уточняет РИА "Новости". Напомним, что Индия вновь вернулась на второе место в мире по числу заболевших коронавирусом. Всего в стране было зарегистрировано 13 527 717 случаев заражения. 

Ранее в России объяснили нежелание Европы покупать "Спутник V". Эксперты предположили, что ЕС боится того, что российский препарат станет популярнее местных вакцин. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

новости партнеров

Голландское СМИ рассекретило перехваченные СБУ разговоры по катастрофе MH17

Записи доказывают, что самолет сбил комплекс "Бук", уверяют журналисты

Отключение Белоруссией Латвии от электричества затронуло Россию

Прибалтика без объяснения причин отказалась от российской электроэнергии

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей