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Стал известен город в Подмосковье с самыми высокими показателями по заражению COVID-19. Его указали в Мособлштабе по коронавирусу.
Хуже всего ситуация в Одинцово. Там со вчерашнего дня обнаружены 91 инфицированный. Больше чем вдвое меньше заболевших в Сергиевом Посаде – 47 жителей.
Закрывают топ-3 неблагопритяных мест в регионе Мытищи. Там еще 34 теста на коронавирус дали положительный результат, сообщает Мособлштаб.
В Наро-Фоминске заразились 33 человека, на одного меньше в Балашихе и на три – в Люберцах. Немного лучше обстановка в Краснознаменске и Красногорске, где прибыло 16 и 15 инфицированных соответственно, а в Волоколамске, Королеве и Подольске таких по десять, отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
За последние 24 часа в Подмосковье COVID-19 диагностирован у 569 жителей.
Ранее в Подмосковье назвали города с наиболее сложной ситуацией по коронавирусу. И тогда Одинцово возглавляло антирейтинг.
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