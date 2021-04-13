Избавились от COVID-19 уже 4 281 776 соотечественников

К 13 апреля выявлены 4 657 883 инфицированных россиянина. В последние 24 часа, по данным Оперштаба, заразились 8 173 жителя нашей страны.

В Москве COVID-19 диагностировали еще у 1 782 горожан. На 701 заболевшего стало больше в Петербурге. Со вчерашнего дня в Московской области 533 теста на коронавирус дали положительный результат.

С начала пандемии в нашей стране умерли 103 601 зараженный. За одни сутки не стало 378 человек.

В последние 24 часа излечились 9 611 россиян . За время распространения инфекции освободились от нее 4 281 776 пациентов.

Накануне было объявлено, что россияне не смогут улететь вТурцию с 15 апреля по 1 июня из-за плохой эпидемиологической обстановки в этой стране. Запрещено будет как чартерное, так и регулярное авиасообщение.

Кроме того, указан наиболее опасный по COVID-19 город в Московской области. Это Одинцово, где за сутки выявлены 91 инфицированный.

