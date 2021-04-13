Cвежая статистика по коронавирусу в России на 13 апреля

Cвежая статистика по коронавирусу в России на 13 апреля
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Избавились от COVID-19 уже 4 281 776 соотечественников

К 13 апреля выявлены 4 657 883 инфицированных россиянина. В последние 24 часа, по данным Оперштаба, заразились 8 173 жителя нашей страны.

В Москве COVID-19 диагностировали еще у 1 782 горожан. На 701 заболевшего стало больше в Петербурге.  Со вчерашнего дня в Московской области 533 теста на коронавирус дали положительный результат.

С начала пандемии в нашей стране умерли 103 601 зараженный. За одни сутки не стало 378 человек.

В последние 24 часа излечились 9 611 россиян . За время распространения инфекции освободились от нее  4 281 776 пациентов.

Накануне было объявлено, что россияне не смогут улететь вТурцию с 15 апреля по 1 июня из-за плохой эпидемиологической обстановки в этой стране. Запрещено будет как чартерное, так и регулярное авиасообщение.

Кроме того, указан наиболее опасный по COVID-19 город в Московской области. Это Одинцово, где за сутки выявлены 91 инфицированный.

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

новости партнеров

В поведении Путина на встрече с Радаевым эксперты нашли скрытый смысл

Президент подал сигнал всем губернаторам страны

Все закончится быстро: Байдена предостерегли от военных действий против России

Армия РФ многочисленнее и тренированнее, считает военный специалист

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей