Прививка однократным препаратом вызывает серьезные побочные эффекты

В США задумали прекратить использование вакцины Johnson & Johnson. Об этом сообщают Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) и Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарств (FDA)

Они посоветовали не применять данный однократный препарат "из соображений осторожности". Прививка ним вызывает серьезные побочные эффекты

После вакцинации наблюдались образования тромбов. Установлено шесть случаев возникновения редкого и тяжелого типа тромбоза у девушек и женщин в возрасте от 18 до 48 лет.

Такие симптомы проявились в течение 6 – 13 дней после прививки препаратом Johnson & Johnson. Лечить от подобного заболевания привычными методами не удастся.

В среду,14 апреля, собирается консультативный комитет Центра по контролю и профилактике заболеваний. Он обсудит случаи негативного воздействия препарата на здоровье людей.

Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарств поведет собственное расследование. До его завершения оба ведомства предлагают остановить применение данной вакцины, информирует NYT.

Ранее США назвали угрозой для производства вакцин от коронавируса. к такому выводу пришлииндийские производители препаратов AstraZeneca и Johnson & Johnson.