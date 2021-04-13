В США собираются отказаться от вакцины Johnson & Johnson

Прививка однократным препаратом вызывает серьезные побочные эффекты

В США задумали прекратить использование вакцины Johnson & Johnson. Об этом сообщают Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) и Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарств (FDA) 

Они посоветовали не применять данный однократный препарат "из соображений осторожности". Прививка ним вызывает серьезные побочные эффекты 

После вакцинации наблюдались образования тромбов. Установлено шесть случаев возникновения редкого и тяжелого типа тромбоза у девушек и женщин в возрасте от 18 до 48 лет.

Такие симптомы проявились в течение 6 – 13 дней после прививки препаратом Johnson & Johnson. Лечить от подобного заболевания привычными методами не удастся.

В среду,14 апреля, собирается консультативный комитет Центра по контролю и профилактике заболеваний. Он обсудит случаи негативного воздействия препарата на здоровье людей.

Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарств поведет собственное расследование. До его завершения оба ведомства предлагают остановить применение данной вакцины, информирует NYT.

Ранее США назвали угрозой для производства вакцин от коронавируса. к такому выводу пришлииндийские производители препаратов AstraZeneca и Johnson & Johnson.

Полина ДОРОЖКИНА

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алёшку нужно уколоть,навоз(Johnson & Johnson) вдруг стал лечебным,всё фбк увы поддержит,воззванием хвалебным !!!
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