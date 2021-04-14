Cвежая статистика по коронавирусу в России на 14 апреля

Cвежая статистика по коронавирусу в России на 14 апреля
Фото: Aleksander Polyakov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Жертвами опасной инфекции уже стали 104 тысячи жителей нашей страны

За сутки в России COVID-19 обнаружили у 8 326 человек. В целом, как сообщает Оперативный штаб, уже выявлено 4 666 209 случаев заражения.

На 1 837 инфицированных стало больше в Москве. В Петербурге дополнительно 712 тестов на коронавирус дали положительный результат. Еще 568 диагнозов "коронавирус" поставили в Подмосковье. 

В последние 24 часа ушли из жизни 399 россиян с COVID-19. За время пандемии скончались 104 тысячи человек.

Со вчерашнего дня избавились от опасной инфекции 9 447 жителей нашей страны. Полностью выздоровели с начала эпидемии  4 291 223 соотечественника.

Накануне Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сделал прививку против коронавируса одной из российских вакцин. Тем временем Владимир Путин потребовал, чтобы правительство во время пандемии оказало народу финансовую помощь. Президент собирается ввести новые льготы в России. Также он дал понять, что за темпы проведения вакцинации ответит каждый губернатор.  

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

новости партнеров

Горбачев оценил предложение Байдена встретиться с Путиным

Советский лидер напомнил о своем положительном опыте такого диалога с Рейганом

Скабеева поиздевалась над поведением Зеленского в Донбассе

Телеведущая нашла доказательства постановочного сюжета с участием украинского президента

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей