Жертвами опасной инфекции уже стали 104 тысячи жителей нашей страны

За сутки в России COVID-19 обнаружили у 8 326 человек. В целом, как сообщает Оперативный штаб, уже выявлено 4 666 209 случаев заражения.

На 1 837 инфицированных стало больше в Москве. В Петербурге дополнительно 712 тестов на коронавирус дали положительный результат. Еще 568 диагнозов "коронавирус" поставили в Подмосковье.

В последние 24 часа ушли из жизни 399 россиян с COVID-19. За время пандемии скончались 104 тысячи человек.

Со вчерашнего дня избавились от опасной инфекции 9 447 жителей нашей страны. Полностью выздоровели с начала эпидемии 4 291 223 соотечественника.

Накануне Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сделал прививку против коронавируса одной из российских вакцин. Тем временем Владимир Путин потребовал, чтобы правительство во время пандемии оказало народу финансовую помощь. Президент собирается ввести новые льготы в России. Также он дал понять, что за темпы проведения вакцинации ответит каждый губернатор.

