Путин сделал вторую прививку от коронавируса

Об этом рассказал сам президент

Владимир Путин прошел все этапы вакцинации от COVID-19. Сегодня, 14 апреля, российский лидер объявил, что ему сделали вторую, заключительную прививку российского препарата.

Как рассказал президент, процедуру он прошел прямо перед началом президиума РГО.

"Надеюсь, что все будет хорошо. Даже не то что надеюсь, уверен в этом", – приводит его слова РИА "Новости".

Напомним, первую прививку российскому лидеру сделали 23 марта. Процедура прошла за закрытыми дверьми, поскольку, как говорил сам Владимир Путин, "обезьянничать" в этом вопросе официальным лицам необязательно.

Каким именно препаратом привился лидер до сих пор неизвестно. Владимир Путин рассказывал, что об этом знает только он и лечащий врач.

К слову, случившееся с президентом сказалось на темпах вакцинации в стране. После того, как главу государства привили от коронавируса, количество желающих получить прививку резко возросло. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на статистические данные по Москве.

Наибольший скачок произошел в первые три дня после 23 марта. На процедуру ежедневно приходило около 30 тысяч человек – до этого значения были в четыре раза ниже. Сейчас в сутки вакцинацию в столице приходит примерно по 15 тысяч человек.