Со вчерашнего дня в стране излечились 10 225 человек

В последние 24 часа коронавирусом заразились 8 944 россиянини. За время пандемии, по данным Оперштаба, число инфицированных достигло 4 675 153.

Еще 2 455 горожан заболели в Москве и 719 в Петербурге. На 565 тестов с положительным результатом стало больше в Московской области.

Со вчерашнего дня скончались 398 зараженных коронавирусом. В целом умерли 104 398 человек с диагнозом "COVID-19".

За сутки вылечились 10 225 россиян. Всего 4 301 448 жителей нашей страны избавились от опасной инфекции.

Накануне стало известно, что Владимир Путин прошел все этапы вакцинации от COVID-19 вторую прививку от коронавируса. Глава государства объявил, что ему сделали вторую, заключительную прививку российского препарата

Позже президент России признался, что его самочувствие в порядке, никаких побочных эффектов не возникло. У него оказался хороший иммунный ответ уже после первого укола.