Дополнительно 8 944 инфицированных: свежая статистика по коронавирусу в России на 15 апреля

Дополнительно 8 944 инфицированных: свежая статистика по коронавирусу в России на 15 апреля
Фото: Maksim Konstantinov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
продолжениеКоронавирус в России: главное
Со вчерашнего дня в стране излечились 10 225 человек

В последние 24 часа коронавирусом заразились 8 944 россиянини. За время пандемии, по данным Оперштаба, число инфицированных достигло 4 675 153.

Еще 2 455 горожан заболели в Москве и 719 в Петербурге. На 565 тестов с положительным результатом стало больше в Московской области.

Со вчерашнего дня скончались 398 зараженных коронавирусом. В целом умерли 104 398 человек с диагнозом "COVID-19".

За сутки вылечились 10 225 россиян. Всего 4 301 448 жителей нашей страны избавились от опасной инфекции.

Накануне стало известно, что Владимир Путин прошел все этапы вакцинации от COVID-19 вторую прививку от коронавируса. Глава государства объявил, что ему сделали вторую, заключительную прививку российского препарата

Позже президент России признался, что его самочувствие в порядке, никаких побочных эффектов не возникло. У него оказался хороший иммунный ответ уже после первого укола.

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

Гость201069
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10% населения вакцинировано. это "успех" !
Гость201069
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раши болеют. а путинская вакцинация "идет успешно"
Гы
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Если верить, что президент вакцинировался, может хоть это поможет.
Шаман
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Если верить цифрам, то мы на плато.
Если не верить, то ситуация катится непонятно куда, но вряд ли улучшается.
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