Решение договориться о поставках российской вакцины назвали "безответственным"

Во Франции раскритиковали заказавшего "Спутник V" главу региона Прованс-Альпы-Лазурный берег. Жестко высказался по этому поводу госсекретарь при МИД страны Клеман Бон.

Он назвал решение Рено Мюзелье договориться о поставках российской вакцины "не хорошим и безответственным". По его мнению, не должно быть так, что в одном месте страны больше доз вакцин, чем в другом.

"Политика по вакцинации должна быть равной для всех французов", – выразил мнение госсекретарь в эфире Radio J.

Кроме того, прежде чем заказывать препарат, нужно получить заключение по нему от Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА), заявил Бон. И отметил, что допускает закупку "Спутника V" Францией, но только после оценки экспертами регулятора.

А создавать различия на территории страны "несерьезно". И не следует думать, будто "заказы не делают из-за геополитического бойкота", подчеркнул он.



Ранее глава Прованс – Альпы – Лазурный Берег Рено Мюзелье поделился планами по закупке 500 тыс. доз российской вакцины. Также о предзаказе на поставку этого препарата говорил мэр Ниццы Кристиан Эстрози.

Между тем один из французских политиков считает "вопиющей ошибкой" правительства страны неиспользование "Спутника V" . По его словам, властям известны достоинства препарата, но они отказались от него по идеологическим причинам, пишет РИА "Новости".

На днях в другой европейской стране задумали рассекретить договор о поставках "Спутника V". Президент Словакии Зузана Чапутова не сомневается в эффективности российской вакцины