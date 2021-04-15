Во Франции жестко раскритиковали заказ "Спутника V" в страну

Во Франции жестко раскритиковали заказ "Спутника V" в страну
Фото: Frank Hoermann/ SVEN SIMON/ www.globallookpress.com
Решение договориться о поставках российской вакцины назвали "безответственным"

Во Франции раскритиковали заказавшего "Спутник V" главу региона Прованс-Альпы-Лазурный берег. Жестко высказался по этому поводу госсекретарь при МИД страны Клеман Бон.

Он назвал решение Рено Мюзелье договориться о поставках российской вакцины "не хорошим и безответственным". По его мнению, не должно быть так, что в одном месте страны больше доз вакцин, чем в другом.

"Политика по вакцинации должна быть равной для всех французов", – выразил мнение госсекретарь в эфире Radio J.

Кроме того, прежде чем заказывать препарат, нужно получить заключение по нему от Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА), заявил Бон. И отметил, что допускает закупку "Спутника V" Францией, но только после оценки экспертами регулятора.

А создавать различия на территории страны "несерьезно". И не следует думать, будто "заказы не делают из-за геополитического бойкота", подчеркнул он. 

Ранее глава Прованс – Альпы – Лазурный Берег Рено Мюзелье поделился планами по закупке 500 тыс. доз российской вакцины. Также о предзаказе на поставку этого препарата говорил мэр Ниццы Кристиан Эстрози.

Между тем один из французских политиков считает "вопиющей ошибкой" правительства страны неиспользование "Спутника V" . По его словам, властям известны достоинства препарата, но они  отказались от него по идеологическим причинам, пишет РИА "Новости". 

На днях в другой европейской стране задумали рассекретить договор о поставках "Спутника V". Президент Словакии Зузана Чапутова не сомневается в эффективности российской вакцины

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

Гость196607
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Гость201069
у рашей рвануло пердаки. :)
ну великая нация, джеппы пердят как паровозы
:)) а, ты стоишь на коленях и вдыхаешь - это все для чего ты нужен
Гость189982
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Гость201069
у рашей рвануло пердаки. :)
ну великая нация, джеппы пердят как паровозы
Скажи адрес в какой дурке ты лечишься, я попрошу тамошних врачей усилить дозу препаратов
Дворник Тихон
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Знающий
Пресс-служба Госдепартамента США сообщила, что госсекретарь США Энтони Блинкен и генсек НАТО Йенс Столтенберг во время встречи в Брюсселе отметили необходимость продолжения поддержки Украины со стороны альянса. «Стороны обсудили срочную необходимость прекращения агрессивного военного строительства России вдоль границ с Украиной и в Крыму. Госсекретарь и генсек согласились в том, что НАТО необходимо продолжать оказывать поддержку Украине», — говорится в сообщении. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радиостанции «Вести ФМ» заявила, что НАТО «всячески заигрывает с Киевом».
Вопрос с вами, чубатые, будет решаться другими персонами: ВВП и Кужугетовичем. Готовься быть поджаренным, боров!
Гость201069
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у рашей рвануло пердаки. :)
ну великая нация, джеппы пердят как паровозы
Знающий
Пожаловаться Ответить
Пресс-служба Госдепартамента США сообщила, что госсекретарь США Энтони Блинкен и генсек НАТО Йенс Столтенберг во время встречи в Брюсселе отметили необходимость продолжения поддержки Украины со стороны альянса. «Стороны обсудили срочную необходимость прекращения агрессивного военного строительства России вдоль границ с Украиной и в Крыму. Госсекретарь и генсек согласились в том, что НАТО необходимо продолжать оказывать поддержку Украине», — говорится в сообщении. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радиостанции «Вести ФМ» заявила, что НАТО «всячески заигрывает с Киевом».
Дворник Тихон
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Гость201069
зачем Франции шмурдяк ?
Зачем на Земле хохлы? Дурная, невоспитанная нация, гадящая везде! Такой " Скрипач" не нужен никому!
Гость193455
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Гость201069
зачем Франции шмурдяк ?
Сам ты ъудак!!!
Гость201069
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зачем Франции шмурдяк ?
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