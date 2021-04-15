Стало известно о самочувствии Путина после второй дозы вакцины от COVID-19

О здоровье президента рассказал его пресс-секретарь

Недавно российский лидер Владимир Путин сделал второй укол вакциной от коронавирусной инфекции. В администрации президента заверили, что сейчас главнокомандующий чувствует себя хорошо.

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, никаких нежелательных эффектов после прививки разработанным российскими учеными препаратом для вакцинации от COVID-19 у президента нет, пишет РИА "Новости".

Ранее о своем добром здравии рассказал и сам лидер россиян.

Ольга ФЕДОРОВА

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