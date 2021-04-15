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Недавно российский лидер Владимир
Путин сделал второй укол вакциной от коронавирусной инфекции. В администрации
президента заверили, что сейчас главнокомандующий чувствует себя хорошо.
По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, никаких нежелательных эффектов после прививки разработанным российскими учеными препаратом для вакцинации от COVID-19 у президента нет, пишет РИА "Новости".
Ранее о своем добром здравии рассказал и сам лидер россиян.
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