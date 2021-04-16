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Со вчерашнего дня в нашей стране выявлено 8 995 случаев заражения. В целом 4 684 148 россиян подхватили коронавирус, информирует Оперативный штаб.
За сутки в Москве дали положительный результат 2 476 тестов. В Петербурге оказались дополнительно инфицированы 704 горожанина. Заболели еще 595 жителей Московской области.
На 397 стало больше жертв COVID-19. С начала пандемии ушли из жизни 10 795 пациентов с коронавирусом.
В последние 24 часа излечились от опасной инфекции 9 109 жителей нашей страны. К 16 апреля удалось выздороветь уже 4 310 557 росиянам.
Накануне были раскрыты новые подробности вакцинации Владимира Путина. Журналисты дали понять, каким именно препаратом сделали прививку главе государства.
Кроме того, из-за COVID-19 россиянам ужесточили правила въезда в страну. С 15 апреля каждый, кто возвращается
из другого государства, должен будет в течение трех дней с момента приезда
сдавать ПЦР-тест на коронавирус.
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