Курс рубля
- Экономист предупредил о риске девальвации рубля
- Доллар может подскочить до 100 рублей из-за конфликта на Украине – эксперт
- Доллар или евро: в какой валюте хранить деньги
761 новости
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что число привитых граждан "существенно больше", чем 8 миллионов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Так она оценила показанный на коллегии Минздрава РФ фильм о коронавирусе в стране.
Однако данные значения, по ее словам, не являются поводом думать, что в ближайшее время в стране будут сняты коронавирусные ограничения.
Варшава приняла жесткие меры после вызова посла
Еще в 2009 нынешний президент США раскрыл смысл "перезагрузки" с Москвой