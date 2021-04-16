Однако это не дает повода снимать существующие в стране коронавирусные ограничения

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что число привитых граждан "существенно больше", чем 8 миллионов. Об этом сообщает РИА "Новости".

Так она оценила показанный на коллегии Минздрава РФ фильм о коронавирусе в стране.

Однако данные значения, по ее словам, не являются поводом думать, что в ближайшее время в стране будут сняты коронавирусные ограничения.



