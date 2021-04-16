Переговоры с компанией обернулись "коллективным провалом"

Высокопоставленный представитель Швеции, ответственный за распределение вакцин, высказал свое мнение по поводу ситуации вокруг британского препарата для вакцинации от коронавирусной инфекции AstraZeneca. Европейцы снова выказывают недовольство по поводу данной вакцины. Однако на этот раз речь шла не о побочных действиях, а о схемах поставки препарата.



Так, шведский эксперт Ричард Бергстрем считает, что Евросоюз мог бы более четко выстраивать переговорный процесс с британским изготовителем вакцины. Прорехи в организации проведения диалога с компанией привели к тому, что некоторые европейские государства не смогли получить партии препарата со всех заводов, которые были указаны в контрактах.

У Бергстрема появился ряд вопросов к британской компании. Швед посетовал, что европейцам следовало быть более внимательными при ведении переговоров с британцами. Несмотря на зафиксированные в контракте условия, компания-изготовитель позволила себе пересмотреть некоторые параметры договора и не отправила в Европейский союз партии доз с заводов, которые были указаны в документах.

"Этот сюрприз с AstraZeneca, когда мы не смогли получить партии со всех заводов, стал коллективным провалом", – сокрушается швед.

При этом, по словам Бергстрема, таких проблем у тех же Соединенных Штатов Америки или самого Британского Королевства не было. Этим странам удалось получить все дозы вакцины в соответствии с договоренностями. Переживания ответственного за распределение вакцины от COVID-19 в Швеции передает ИА "Регнум".

К слову, недавно в Евросоюзе признали связь между AstraZeneca и случаями тромбоза.