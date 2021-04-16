Опасная мутация сулит большие проблемы человечеству

Эпидемия коронавирусной инфекции продолжает шагать по миру. Специалисты с завидной постоянностью выявляют новые трансформации заболевания. Однако на этот раз в экспертном сообществе не на шутку встревожились.



Новый "индийский" штамм COVID-19, обнаруженный в Британии, судя по предварительным данным, гораздо заразнее ранее изученных вариантов вируса. Кроме того, инфекция демонстрирует невосприимчивость к имеющимся вакцинам.

Сообщается, что впервые обнаруженный в Индии штамм имеет сразу несколько мутаций. В Британии опасную заразу подхватили уже 77 человек, пишет РИА "Новости".

Как отметил известный британский профессор Пол Хантер, выявленная трансформация обладает сразу двумя белковыми мутациями, что может создать серьезные проблемы для человечества.

Тем временем, в России идет активная вакцинация от COVID-19. Так, число привитых россиян уже превысило 8 миллионов.