Курс рубля
- Евро поднялся до 92 рублей после объявления о новых санкциях против России
- Экономист предупредил о риске девальвации рубля
- Доллар может подскочить до 100 рублей из-за конфликта на Украине – эксперт
В Московской области назвали города, в которых за сутки выявили наибольшее количество случаев коронавируса. Данные опубликованы на сайте регионального Министерства здравоохранения.
На первом месте – Мытищи с 43 заболевшими. Далее идет Пушкино – там положительный тест на COVID-19 сдали 42 человека. В Красногорске и Сергиевом Посаде заразился еще 41 житель.
Сообщается, что за сутки заразу подхватили 595 человек, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня". С начала пандемии коронавирусом заболели 241 462 жителя региона.
По данным на 16 апреля, число выздоровевших увеличилось на 607. За сутки болезнь унесла жизни 16 людей.
Ранее стало известно о том, что число привитых россиян превысило восемь миллионов.
Глава Украины не смог найти подходящего места перед камерами журналистов
Хозяин Белого дома пытается спасти для Киева советскую трубу и казну страны