Названы худшие города по COVID-19 в Подмосковье

Лидером по количеству новых случаев стали Мытищи

В Московской области назвали города, в которых за сутки выявили наибольшее количество случаев коронавируса. Данные опубликованы на сайте регионального Министерства здравоохранения.  

На первом месте – Мытищи с 43 заболевшими. Далее идет Пушкино – там положительный тест на COVID-19 сдали 42 человека. В Красногорске и Сергиевом Посаде заразился еще 41 житель.

Сообщается, что за сутки заразу подхватили 595 человек, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня". С начала пандемии коронавирусом заболели 241 462 жителя региона.

По данным на 16 апреля, число выздоровевших увеличилось на 607. За сутки болезнь унесла жизни 16 людей.

Ранее стало известно о том, что число привитых россиян превысило восемь миллионов. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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