За сутки скончались еще 398 человек

Оперативный штаб опубликовал свежие данные, отражающие эпидемиологическую ситуацию в нашей стране. Так, за сутки заразу подхватили еще 9 321 россиянин. С начала пандемии с вирусом столкнулись 4 693 469 человек.

За сутки болезнь победили 8 832 человека. Общее количество выздоровевших достигло 4 319 389.

Имеется и печальная статистика. Вирус из Китая унес жизни еще 398 граждан России. За все время буйства эпидемии не смогли справиться с заразой 105 193 человек.

Рассмотрим количество новых случаев по городам. Лидером является Москва – там за сутки коронавирус диагностировали у 2 822 человек. Следом идет Санкт-Петербург с 701 заболевшим. Замыкает тройку лидеров Московская область – в регионе выявили 586 новых случаев COVID-19.

Ранее стало известно о том, что число россиян, получивших прививку против коронавируса, превысило восемь миллионов. Однако, по словам вице-премьера России Татьяны Голиковой, данные показатели не дают повода снимать действующие ограничения.