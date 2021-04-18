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Оперативный штаб рассказал о борьбе с эпидемией коронавируса. К 18 апреля в России заразились 4 702 101 жителей. За сутки диагноз подтвердили у 8 632 человек.
В Москве врачи выявили COVID-19 у 2252 горожан. В Санкт-Петербурге положительные тесты на инфекцию из Китая сдали 695 человек. В Подмосковье выявили 591 новых случаев заболевания.
Умерли от коронавируса за последние 24 часа 389 пациентов. За все время скончались 105 582 жителей страны.
Выздоровевших за сутки оказалось 7 391 россиян. Всего болезнь одолели 4 326 780 человек.
Официальной причиной стало заседание правительства, однако есть и другая версия