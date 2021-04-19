В нашей стране от COVID-19 уже излечились 4 333 598 жителей

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом продолжает публиковать свежие данные. По ним, на 19 апреля в России число инфицированных достигло 4 710 690. В последние 24 часа заболели 8 589 человек.

На 2 279 зараженных стало больше в Москве. Положительный результат дали еще 692 теста на COVID-19 в Санкт-Петербурге и 592 в Московской области.

Со вчерашнего дня умерли 346 тех, кто подхватил опасную инфекцию. В течение эпидемии скончались 105 928 жителей нашей страны с диагнозом "коронавирус".

За сутки вылечились 6 818 человек. Всего 4 333 598 россиян избавились от COVID-19.

На днях стало известно, что намеченный визит первого вице-премьера и главы МВД Чехии Яна Гамачека в Москву не состоится. Предполагалось, что он поедет в Россию 19 апреля для переговоров по получению республикой вакцины против коронавируса "Спутник V".

Ранее были названы худшие города по COVID-19 в Подмосковье. Лидером по количеству новых случаев стали Мытищи.

