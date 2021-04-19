Турция дала добро на производство "Спутника V"

Турция дала добро на производство "Спутника V"
Фото: Patricio Murphy/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Стоимость российской вакцины составит около 10 долларов

Анкара разрешила производить в своей стране российский препарат от коронавируса "Спутник V". Об этом турецкие журналисты сообщили со ссылкой на члена научного совета республики по коронавирусу Афшина Эмре Кайыпмаза.

Как передает РИА "Новости" со ссылкой на газету Yeni Safak, в Турции провели некоторые токсикологические испытания. Компания, которая этим занималась, и получила добро от властей. 

Кайыпмаз также утверждает, что стоимость производства одной вакцины будет равно примерно 10 долларам. Эта стоимость ровна цене китайского препарата "Синовак" (10-11 долларов). Однако собственное производство, по словам чиновника, уменьшит зависимость страны от внешних факторов. 

Россия зарегистрировала первую вакцину в мире от COVID-19 под названием "Спутник V" в конце лета 2020 года. Препарат, эффективность которого подтверждена самым престижным медицинском журналом The Lancet, одобрен уже 60 странами. 

Турция заявила о желании производить "Спутник V" у себя в конце января 2021 года. Представители фармацевтической компании VisCoran Ilac Sanayii A. S. говорили о желании выпускать около миллиона доз вакцины после передачи технологии. 

Полина ИВАНОВА

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Одобрили они. Клоуны))) Пока пол-страны не заразилось.
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