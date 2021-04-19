Вычислен самый опасный по коронавирусу подмосковный город

За сутки там заразились 53 человека

Назван город в Подмосковье с самым большим приростом инфицированных. По новым данным, это Люберцы.

Там лишь за последние сутки заразились 53 человека. Немного лучше ситуация в Сергиевом Посаде, где еще 46 тестов на СOVID-19 дали положительный результат.

Замыкают топ-3 антилидеров Раменки с 44 инфицированными. В Балашихе обнаружено еще 36 жителей с коронавирусом. В Мытищах, Орехово-Зуево и Пушкино таких по 33 человека.

Есть и хорошие новости. В Бронницах, Волоколамске, Звездном городке, Истре, Кашире и еще 11 городах новых заболевших нет, передает Мособлштаб.

В целом со вчерашнего дня в Московской области коронавирусом заразились 592 жителя, констатирует интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Полина ДОРОЖКИНА

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