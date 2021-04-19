Вакцина "Спутник V" названа самой эффективной в мире

Вакцина "Спутник V" названа самой эффективной в мире
Фото: Мобильный репортер /АГН Москва
Обоими компонентами препарата привились почти 4 миллиона россиян

Эффективность вакцины против коронавируса "Спутник V"  составила 97,6%. Это делает ее самым эффективным препаратом от коронавируса в мире. Об этом заявили в Научно-исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи и Российском фонде прямых инвестиций. 

Эксперты изучили результаты вакцинации  3,8 млн россиян, которые были привиты двумя компонентами "Спутника V" с 5 декабря 2020 года по 31 марта 2021 года. При этом заболеваемость COVID-19, начиная с 35 дня с даты первой прививки, составила всего 0,027%.

Заболеваемость невакцинированных взрослых россиян за аналогичный период – 1,1%.

При этом Александр Гинцбург не исключает, что реальная эффективность российской вакцины может быть выше. Полные результаты исследований будут опубликованы в рецензируемом медицинском журнале в мае 2021 года. 

Кирилл Дмитриев добавил, что полученные показатели позволяют заявить, что "Спутник V" – одна из лучших вакцин против коронавируса, созданных в мире, и ее можно смело считать наиболее эффективным инструментом профилактики COVID-19. 

Напомним, что сейчас "Спутник V" зарегистрирован уже в 60 странах мира с общим населением 3 миллиона человек, а по числу полученных государственными регуляторами одобрений занимает второе место в мире.

Юлия МИХАЙЛОВА

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